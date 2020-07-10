Адвокат: Пелагея ограничила Телегину общение с дочерью

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10 июля 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Пелагея, Anton Belitsky / globallookpress.com

Адвокат хоккеиста Ивана Телегина Марианна Мировая раскрыла подробности развода спортсмена с российской певицей Пелагеей. Отмечается, что супруги делят имущество и решают вопросы с алиментами, сообщает kp.ru.

«Нами были разработаны и согласованы несколько соглашений: например, об алиментах, без каких-либо отказов и обозначения твердых сумм со стороны Ивана … к сожалению, в прессе распространяется информация, абсолютно не соответствующая реальному положению дел», - пояснила она.

Мировая опровергла сообщения о том, что Телегин якобы перестал участвовать в жизни своей дочери Таисии. По ее словам, он переживает, что не может видеться с ребенком, поскольку Пелагея решила «оградить» его от общения с девочкой, предложив разговаривать «только с помощью видеосвязи по FaceTime».

«Иван предложил Пелагее выбрать, какое имущество она хочет оставить. Певица попросила квартиру и два машиноместа, Ивану же оставался дом. Именно такой раздел мы и предложили впоследствии на судебном заседании. Хочу заметить, что при таком варианте Пелагея получит имущество, многократно превышающее по стоимости то, что остается Ивану Телегину», - уточнила она, комментируя раздел имущества.