Молодая жена Петросяна рассказала о семье и самореализации
10 июля 2020, 10:40[ «Аргументы Недели» ]
Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками в Instagram своими размышлениями о роли семьи и самореализации в жизни женщины.
Брухунова уверена, что женщины имею право на самореализацию. По ее словам, представительницы прекрасного пола не должны зацикливаться на создании семейного очага.
«Я дорожу своим внутренним миром, желаниями и не хочу превращаться в наседку, которая через пять лет даже собственным детям будет не интересна, так как их кругозор станет шире, чем ее познания на момент «заточения», - заявила она. Брухунова добавила, что любящий мужчина не станет заставлять женщину сидеть дома, а будет содействовать ее увлечениям.
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