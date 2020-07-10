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Молодая жена Петросяна рассказала о семье и самореализации

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Молодая жена Петросяна рассказала о семье и самореализации
Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками в Instagram своими размышлениями о роли семьи и самореализации в жизни женщины.

Брухунова уверена, что женщины имею право на самореализацию. По ее словам, представительницы прекрасного пола не должны зацикливаться на создании семейного очага.

«Я дорожу своим внутренним миром, желаниями и не хочу превращаться в наседку, которая через пять лет даже собственным детям будет не интересна, так как их кругозор станет шире, чем ее познания на момент «заточения», - заявила она. Брухунова добавила, что любящий мужчина не станет заставлять женщину сидеть дома, а будет содействовать ее увлечениям.

АБ

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