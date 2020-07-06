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Петросян решил судиться с Коклюшкиным из-за Брухуновой

, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Петросян решил судиться с Коклюшкиным из-за Брухуновой
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

Евгений Петросян решил подать в суд на сатирика Виктора Коклюшкина за то, что тот оскорбил молодую супругу юмориста Татьяну Брухунову. Ранее Коклюшкин заявил, что Брухунова – «не тот человек, который должен быть рядом» с Евгением Вагановичем.

Адвокат Петросяна Сергей Жорин рассказал, что юмориста очень возмутили слова Коклюшкина. «Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну. Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства», - сказал Жорин. Отмечается, что если суд признает правоту Петросяна, то сатирику придется оплатить штраф.

АБ

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