Петросян решил судиться с Коклюшкиным из-за Брухуновой
6 июля 2020, 15:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: СтарХит
Евгений Петросян решил подать в суд на сатирика Виктора Коклюшкина за то, что тот оскорбил молодую супругу юмориста Татьяну Брухунову. Ранее Коклюшкин заявил, что Брухунова – «не тот человек, который должен быть рядом» с Евгением Вагановичем.
Адвокат Петросяна Сергей Жорин рассказал, что юмориста очень возмутили слова Коклюшкина. «Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну. Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства», - сказал Жорин. Отмечается, что если суд признает правоту Петросяна, то сатирику придется оплатить штраф.
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