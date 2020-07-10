Как Ефремов разрушил жизнь своей бывшей жены, рассказала мать женщины
10 июля 2020, 09:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 1
Мать бывшей супруги Михаила Ефремова Наталья Анохина заявила, что актер испортил жизнь ее дочери тем, что даже после расставания продолжал ее спонсировать.
По словам женщины, с момента развода и по сей день Ефремов отправляет своей экс-супруге Ксении Качалиной деньги, тем самым поощряя ее алкогольную зависимость. Анохина рассказала, что дочь пристрастилась к алкоголю во время совместной жизни с Ефремовым, а теперь, когда он ее спонсирует, Качалина может себе позволить не работать и при этом тратить деньги на вредную привычку.
Ранее близкая подруга Ефремова рассказала, что семья актера готовится к худшему варианту развития событий.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.