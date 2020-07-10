Как Ефремов разрушил жизнь своей бывшей жены, рассказала мать женщины

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10 июля 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Копилка. Фото: pixabay.com

Мать бывшей супруги Михаила Ефремова Наталья Анохина заявила, что актер испортил жизнь ее дочери тем, что даже после расставания продолжал ее спонсировать.

По словам женщины, с момента развода и по сей день Ефремов отправляет своей экс-супруге Ксении Качалиной деньги, тем самым поощряя ее алкогольную зависимость. Анохина рассказала, что дочь пристрастилась к алкоголю во время совместной жизни с Ефремовым, а теперь, когда он ее спонсирует, Качалина может себе позволить не работать и при этом тратить деньги на вредную привычку.

Ранее близкая подруга Ефремова рассказала, что семья актера готовится к худшему варианту развития событий.