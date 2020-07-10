Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Как Ефремов разрушил жизнь своей бывшей жены, рассказала мать женщины

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Как Ефремов разрушил жизнь своей бывшей жены, рассказала мать женщины
Копилка. Фото: pixabay.com

Мать бывшей супруги Михаила Ефремова Наталья Анохина заявила, что актер испортил жизнь ее дочери тем, что даже после расставания продолжал ее спонсировать.

По словам женщины, с момента развода и по сей день Ефремов отправляет своей экс-супруге Ксении Качалиной деньги, тем самым поощряя ее алкогольную зависимость. Анохина рассказала, что дочь пристрастилась к алкоголю во время совместной жизни с Ефремовым, а теперь, когда он ее спонсирует, Качалина может себе позволить не работать и при этом тратить деньги на вредную привычку.

Ранее близкая подруга Ефремова рассказала, что семья актера готовится к худшему варианту развития событий.

АБ

В мире

Российский военный эксперт назвал возможного организатора уничтожения Boeing MH17

Российский военный эксперт назвал возможного организатора уничтожения Boeing MH17

Уничтожение выполнявшего рейс MH17 малайзийского Boeing в Донбассе могло быть организовано Соединенными Штатами. Соответствующую точку зрения высказал Юрий Кнутов, российский военный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью