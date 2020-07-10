Подруга Ефремова призналась, что семья актера готовится к худшему
10 июля 2020, 07:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: СтарХит
Близкая подруга Михаила Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович рассказала, что семья актера готовится к худшему развитию событий в том случае, если суд определит ему в качестве наказания тюремное заключение.
Беркович отметила, что, вероятной, 16-летней дочери артиста придется устроиться на подработку, чтобы помогать маме содержать еще двух несовершеннолетних детей.
Ресторатор назвала Ефремова «небогатым» человеком и добавила, что все доходы он тратит на других людей. «Достаточно скромно одевается, ездит на обычной машине, больших изысков вокруг Ефремова никогда не было... Миша никогда не был мажором с золотой ложкой, разве что в детстве, может», - высказала свое мнение Беркович.
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