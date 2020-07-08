Подруга Ефремова вспомнила, как Ефремов вел себя сразу после аварии

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8 июля 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Михаил Ефремов. Фото: кадр из видеообращения

Подруга актера Михаила Ефремова ресторатор Татьяна Беркович оказалась одной из первых, кто прибыл на место ДТП вечером 8 июня. Она рассказала о реакции артиста на случившееся.

«Я до сих пор до конца не понимаю, что произошло. Увидела Мишу в полицейской машине, он сидел на заднем сиденье. Подошла и спросила у него: „Ты как?“ И увидела у него такой ужас на лице. Это был человек, который только что получил дубиной по голове», - вспоминает Беркович.

Она отметила, что Ефремов попросил ее узнать, что произошло со вторым водителем, а затем отправил ее в больницу к Сергею Захарову. Женщина подчеркнула, что никто даже не предполагал, что Захаров не выживет. По ее словам, Ефремов будет до конца жизни винить себя в случившемся.