Пашаев рассказал, что Ефремов почти перестал смотреть телевизор
7 июля 2020, 22:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что на домашнем аресте его подзащитный практически не смотрит телевизор. По словам Пашаева, актер «с ума сойдет», если посмотрит новости.
Адвокат рассказал, что лично попросил Ефремова не смотреть телевизор. Во время домашнего ареста артист включает только канал «Культура» или спортивные передачи. «Я его попросил не смотреть телеканалы. Он смотрит только спортивный канал и канал "Культура"», - заявил Пашаев.
Ранее Пашаев рассказал, как обстоят дела с настроением его подзащитного. Он отметил, что Ефремов крайне подавлен.
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