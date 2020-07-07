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Адвокат Ефремова о состоянии актера: «Он без настроения»

, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Адвокат Ефремова о состоянии актера: «Он без настроения»
актер Михаил Ефремов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат знаменитого российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии своего подзащитного. По словам юриста, артист "без настроения" и подавлен после ДТП со смертельным исходом.

Пашаев уточнил, что Ефремов до сих пор сильно переживает и не отошел от шока после случившегося. Адвокат добавил, что "так как врачей нет, никто не знает, что у него болит".

Ранее юрист заявил, что запретил подзащитному смотреть новости и ток-шоу по телевизору, поскольку он может увидеть на экране семью погибшего Сергея Захарова, вследствие чего его состояние ухудшится.

ЕТ

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