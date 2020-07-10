Все тайное становится явным? Сергей Лазарев живет в сочинском отеле в номере со своим близким другом

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10 июля 2020, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]

Вынужденный камин-аут Сергею Лазареву устроили сотрудники сочинского отеля. Певец со своим близким другом Алексом Малиновским решили отдохнуть и отпраздновать день рождения, а персонал гостиницы «слил» информацию.

«Работаю в «Хаяте» в Сочи и у нас остановились Лазарев с Малиновским. С ними большая компания друзей, там все по парочкам вроде бы. Вчера заказывали шампанское в номер, живут вместе», - написал якобы один из работников отеля. И все бы ничего, ну мало ли слухов ходило о романе парней, но администрация бросилась писать telegram-каналам с требованием удалить эту информацию. Но, как известно, то, что стараешься удалить из пабликов, расходится с удвоенной скоростью.

Сам Лазарев уже не стесняясь постит фото с Алексом в сториз — в общем, ребята развлекаются на яхте, танцуют, поют и купаются в море на зависть всем. И, конечно же, издеваются над журналистами за то, что им так интересно, кто с кем спит, не понимая, что на самом деле СМИ привлекает тайна, которой парни окружили свои отношения.

Напомним, о романе Сергея Лазарева и Алекса Малиновского заговорили больше года назад, когда они провели прошлое лето вместе в США. Тогда они не показывали друг друга в социальных сетях, однако бдительные подписчики сразу заметили, что снимки были сделаны в одинаковых местах. Ну, а затем пара вместе была на «Еровидение-2019».