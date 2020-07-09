Лобода показала плоский животик и стройные ноги в откровенном бикини

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9 июля 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Светлана Лобода, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками откровенным летним снимком. 37-летняя знаменитость проводит деньки на жарком пляже, наслаждаясь яркими лучами солнца.

Лобода предстала на фотографии в раздельном черном бикини, позируя на фоне морского пейзажа с пальмами. При этом певица сделала акцент на стройные длинные ноги и тонкую талию, встав на носочки.

«Мечты, которые стали реальностью», - поделилась она высказыванием с поклонниками.

Подписчики, не сдерживая эмоции, осыпали знаменитость множеством комплиментов:

«Шикарная девушка!»

«Хочется сказать повезло, такая стройная, а потом думаю, что какой тут повезло, спорт, питание, ограничения. Умница, фигура — огонь»

«Шикарна как всегда»

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце все чаще радует фанатов откровенными фотографиями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 8 Июл 2020 в 5:18 PDT