Актриса Агата Муцениеце не намерена засиживаться в «разведенках»

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26 июня 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: instagram

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце, которая недавно развелась с актером Павлом Прилучным, не намерена засиживаться в "разведенках". В ее социальной сети все чаще появляются откровенные фото, которые подчеркивают ее фигуру и красивую внешность.

Поклонники предполагают, что с такими внешними данными у актрисы скоро появится новый возлюбленный.

Бег по утрам и диеты пошли Муцениеце на пользу. Она сильно похудела и теперь демонстрирует плоский живот. Фанатам даже показалось, будто после развода артистка помолодела. "Не бывает много фоток в купальнике", - написала актриса в своей соц.сети.