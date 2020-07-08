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Назван диагноз Дмитрия Колдуна. И это не коронавирус

, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

Назван диагноз Дмитрия Колдуна. И это не коронавирус
Дмитрий Колдун, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило последнюю информацию о состоянии здоровья певца Дмитрия Колдуна, накануне госпитализированного в больницу Минска с симптомами коронавируса.

Повторные тесты на коронавирус отрицательные, как и тесты на антитела. Пневмонии у популярного белорусского певца тоже нет. У Дмитрия Колдуна обнаружены признаки "выраженной интоксикации неясного генеза". Вероятно, он будет лечиться амбулаторно дома, точный диагноз будет поставлен позднее.

Как вчера рассказала Анна Кружель - представитель пресс-службы Дмитрия Колдуна, сначала певец пытался лечиться дома, потом на всякий случай они с супругой решили сдать тест на коронавирус. В больнице у пары был выявлен CoViD-19.

НС

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