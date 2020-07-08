Назван диагноз Дмитрия Колдуна. И это не коронавирус
8 июля 2020, 23:01[ «Аргументы Недели» ]
Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило последнюю информацию о состоянии здоровья певца Дмитрия Колдуна, накануне госпитализированного в больницу Минска с симптомами коронавируса.
Повторные тесты на коронавирус отрицательные, как и тесты на антитела. Пневмонии у популярного белорусского певца тоже нет. У Дмитрия Колдуна обнаружены признаки "выраженной интоксикации неясного генеза". Вероятно, он будет лечиться амбулаторно дома, точный диагноз будет поставлен позднее.
Как вчера рассказала Анна Кружель - представитель пресс-службы Дмитрия Колдуна, сначала певец пытался лечиться дома, потом на всякий случай они с супругой решили сдать тест на коронавирус. В больнице у пары был выявлен CoViD-19.
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