Дмитрий Колдун госпитализирован с коронавирусом

Белорусский певец Дмитрий Колдун срочно госпитализирован с коронавирусом. Несколько дней назад он почувствовал себя плохо из-за повышения температуры. Врачи диагностировали у него коронавирус.
Певец пережидал пандемию с семьей в Минске. 7 июля его положили в больницу, заразилась также его жена Виктория Хомицкая. Она отправлена домой на карантин под наблюдение врачей, у нее заболевание протекает бессимптомно.
Как рассказала Анна Кружель - представитель пресс-службы Дмитрия Колдуна, сначала певец пытался лечиться дома, потом на всякий случай они с супругой решили сдать тест на коронавирус. В больнице у пары был выявлен CoViD-19.
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