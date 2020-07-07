Дмитрий Колдун госпитализирован с коронавирусом

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7 июля 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Дмитрий Колдун, фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Белорусский певец Дмитрий Колдун срочно госпитализирован с коронавирусом. Несколько дней назад он почувствовал себя плохо из-за повышения температуры. Врачи диагностировали у него коронавирус.

Певец пережидал пандемию с семьей в Минске. 7 июля его положили в больницу, заразилась также его жена Виктория Хомицкая. Она отправлена домой на карантин под наблюдение врачей, у нее заболевание протекает бессимптомно.

Как рассказала Анна Кружель - представитель пресс-службы Дмитрия Колдуна, сначала певец пытался лечиться дома, потом на всякий случай они с супругой решили сдать тест на коронавирус. В больнице у пары был выявлен CoViD-19.