Актриса Таисия Вилкова родила дочку

Таисия Вилкова недавно вышла замуж. Избранником актрисы стал 32-летний режиссер и актер из Санкт-Петербурга Семен Серзин.
А теперь известно, что Таисия родила девочку от своего супруга. Подробностей события нет, так как влюбленные не комментируют произошедшее. Новостью о пополнении в семье Вилковой поделилась режиссер Оксана Карас, подруга пары.
«Вчера у наших любимых друзей Семена Серзина и Таисии Вилковой родилась дочка! Огромное счастье и радость! Когда это случилось, Сеня как раз снимался у нас и быстро умчался со съемочной площадки — из Питера в Москву к своим принцессам», — написала Карас в социальных сетях.
Ранее сообщалось: жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поделилась, что передумала разводиться с исполнителем из-за детей.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.