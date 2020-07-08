Актриса Таисия Вилкова родила дочку

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8 июля 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Ребенок. Фото: pixabay.com

Таисия Вилкова недавно вышла замуж. Избранником актрисы стал 32-летний режиссер и актер из Санкт-Петербурга Семен Серзин.

А теперь известно, что Таисия родила девочку от своего супруга. Подробностей события нет, так как влюбленные не комментируют произошедшее. Новостью о пополнении в семье Вилковой поделилась режиссер Оксана Карас, подруга пары.

«Вчера у наших любимых друзей Семена Серзина и Таисии Вилковой родилась дочка! Огромное счастье и радость! Когда это случилось, Сеня как раз снимался у нас и быстро умчался со съемочной площадки — из Питера в Москву к своим принцессам», — написала Карас в социальных сетях.

Ранее сообщалось: жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поделилась, что передумала разводиться с исполнителем из-за детей.