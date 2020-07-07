Трудяжка Кристина Орбакайте и эпатажная клоунесса Ксения Собчак. Каждый звездный ребенок выбирает свой путь к славе

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

7 июля 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Судьбы звездных детей – всегда в центре внимания, пойдут ли они по стопам родителей или выберут собственный путь. Всегда будут те, кто скажет, что им «просто повезло с родителями».

Очень давно на заре своей карьеры Кристина Орбакайте в одном из интервью говорила, как тяжело в мире богемы, где главная ценность - талант и популярность, быть обычным ребенком. Но ребенок растет и впитывает те ценности, что передают ему взрослые. Вот и хотела Кристина стать как мама. Она упорно занималась вокалом, пахала как конь у хореографического станка, хотя от природы у нее не было ни великолепного голоса, ни врожденной пластики.

Своим упорством она даже сумела чего-то добиться, а современные технологии записи отличных фонограмм всегда помогали тем, кому не хватало таланта. Но сейчас она появляется на сцене все реже и реже, видимо, переросла свое стремление доказать всем, что она тоже чего-то стоит, уехала в Америку, посвятила себя семье и, надеемся, счастлива.

Ксения Собчак пошла совсем другим путем. Когда у человека нет талантов, а славы хочется, эпатировать публику - это единственный способ заставить о себе говорить. Нет, вначале Ксения попыталась, она ходила в балетную школу, но быстро поняла, что не выйдет из нее ни танцовщицы, ни даже актрисы захудалой. А играть пеньков и зайчиков – не по ней. И выбрала она единственно возможное для себя – стать эпатажной клоунессой.

Возможно, это случилось тогда, когда она приехала из Питера в Москву и, по словам Волочковой, мама Ксении Людмила Нарусова попросила балерину ввести дочку в мир московского селебрити. Тогда Настя была на пике своей популярности и папарацци следовали за ней по пятам на любой светской вечеринке. А никому не нужная Ксения тихо стояла в сторонке и завидовала. И вот, недолго думая, она толкнула Волочкову, облила ее вином и попала на первые полосы таблоидов. С тех пор так и продолжает – толкать, пинать, обливать грязью, зарабатывая популярность и не понимает, что никто ее всерьез не воспринимает.

Хотя, кажется, ей это и не особо нужно, посмеяться она умеет и над собой тоже. И недавний ее гимн самой себе любимой – тому прекрасное ироничное свидетельство. Мы его сюда разместить не можем (низкий поклон Роскомнадзору), а вот ссылочку дадим. Наслаждайтесь, Собчак в своем репертуаре!