Сергей Жуков назвал причину распада дуэта «Руки Вверх!»
7 июля 2020, 14:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 1
Популярный музыкант Сергей Жуков рассказал, почему распалась группа «Руки Вверх!». Он объяснил, почему второй участник Алексей Потехин принял решение покинуть коллектив.
Жуков признался, что для него коллега по группе в определённый момент стал и «дочерью, и женой, и другом, и подушкой, и сплетником, и грушей для битья». По его словам, они проводили вместе слишком много времени – с утра до вечера: «Мы друг друга съели». Певец добавил, что большего развития они друг другу дать не смогли.
«Невозможно старое сделать новым. Это было и это было круто», - пояснил он, отметив, что они продолжают общаться, но собраться снова не смогли бы.
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