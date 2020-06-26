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Сергей Жуков рассказал, как спасал бизнес во время пандемии

, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Сергей Жуков рассказал, как спасал бизнес во время пандемии
фото: Сергей Жуков, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российский певец и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что пришлось адаптироваться к «непривычным условиям» во время коронавирусной пандемии и режима самоизоляции. Отмечается, что артист развивает сеть баров и кондитерских.

«Стараемся оставаться на плаву: минимизируем расходы, оптимизируем внутренние бизнес-процессы. И конечно, продолжаем творить, чтобы гости о нас не забывали. Проводим разные онлайн-активности, онлайн-концерты», - пояснил он. 

Однако Жуков отметил, что многие сотрудники были отправлены в неоплачиваемый отпуск, а кому-то сократили оклад. По его словам, возможности выплачивать всем зарплату в момент остановки работы не было. Он добавил, что приходилось сильно экономить.

« … преодолев эти трудности, мы станем сильнее, получим полезный опыт. Радостно, что нормальная жизнь постепенно возвращается. Поэтому я верю, что самое страшное позади», - резюмировал он.

БА

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