Сергей Жуков объяснил, почему отказался даже от онлайн концертов

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

10 апреля 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков поделился с корреспондентом «Аргументов недели» своим взглядом на режим самоизоляции.



У Сергея Жукова с женой трое детей. Именно поэтому они считают, что в первую очередь на них лежит родительская ответственность за здоровье детей. Сергей отказался даже от проведения онлайн концертов: "Все равно там есть контактное лицо – оператор", – объяснил он.

Режим самоизоляции, по словам Сергея, это большой стресс от нахождения в замкнутом пространстве, но и эту нагрузку его семья использует для большего общения и взаимодействия со своими детьми. Певец с удовольствием овладел новыми домашними профессиями – швеи, вязальщика, гладильщика и полотера. Находиться дома, по его мнению, сейчас необходимо, чтобы минимизировать возможность заражения. Об этом он попросил и свою маму, которая находится в самоизоляции в Ульяновской области. Не секрет, что в регионах к режиму паузы относятся менее ответственно, чем в крупных городах.

Сергей и его супруга тщательно планируют свой день, а дети занимаются в режиме онлайн не только уроками, но и шахматами, хореографией, вокалом. Вся семья вместе готовит, и на их взгляд запечённая домашняя картошка гораздо вкуснее устриц и фуа-гра. А ещё родители, как и положено творческим людям, придумали совместный уникальный проект, который они делают вместе с детьми. Скоро мы увидим замечательные видеоролики от дружной семьи Жуковых.