Ведущий «Видели видео» Александр Смол рассказал об амбициях стать известным

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 июля 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: pixabay.com

Ведущий программы «Видели видео» Александр Смол поделился своим мнение о популярности и известности. Мужчина поделился: у него нет амбиций стать высокооплачиваемым.

«Мне просто хочется делать настоящую работу. Зрители смотрят наше шоу, некоторые из них совсем малыши — они воспитываются на ней, видят, как люди обращаются с другими людьми и с животными. Мне кажется, это гораздо важнее, чем получить невероятную и скандальную известность», - уверен Александр.

Также мужчина рассказал о том, что может вывести его из равновесия.

«Конечно, огромное количество вещей меня может выбесить. Особенно за рулем: я всегда очень сильно «греюсь», когда кто-то не включил поворотник», - рассказал Смол.

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