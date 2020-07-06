Ведущий «Видели видео» Александр Смол рассказал об амбициях стать известным

Ведущий программы «Видели видео» Александр Смол поделился своим мнение о популярности и известности. Мужчина поделился: у него нет амбиций стать высокооплачиваемым.
«Мне просто хочется делать настоящую работу. Зрители смотрят наше шоу, некоторые из них совсем малыши — они воспитываются на ней, видят, как люди обращаются с другими людьми и с животными. Мне кажется, это гораздо важнее, чем получить невероятную и скандальную известность», - уверен Александр.
Также мужчина рассказал о том, что может вывести его из равновесия.
«Конечно, огромное количество вещей меня может выбесить. Особенно за рулем: я всегда очень сильно «греюсь», когда кто-то не включил поворотник», - рассказал Смол.
Ранее сообщалось: диетолог усомнилась в диете Максима Фадеева.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.