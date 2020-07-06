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Адвокат Добровинский напомнил о главных доказательствах вины Ефремова

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Адвокат Добровинский напомнил о главных доказательствах вины Ефремова
Авария. Фото: соцсети

Адвокат Александр Добровинский, защищающий интересы родственников погибшего в ДПТ с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, рассказал о ключевом доказательстве вины актера.

Таким образом Добровинский отреагировал на слова адвоката артиста Эльмана Пашаева, который ранее заявил о том, что Ефремова обвинять еще рано, поскольку расследование еще не закончено.

«Слушайте, я видел экспертизу, которая говорит, что «эйрбэг», которая выскочила из-под руля водителя, и в которую стукнулся, тюкнулся Ефремов. На ней остались эпителии и жировые отделения обвиняемого, то есть Михаила Олеговича Ефремова», - сказал Добровинский. Также он напомнил о записях с камер видеонаблюдения, согласно которым Ефремов находился в автомобиле один.

АБ

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