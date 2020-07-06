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«Черная пантера» Наоми Кемпбелл показала пикантные фото из метро

, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

«Черная пантера» Наоми Кемпбелл показала пикантные фото из метро
Наоми Кемпбелл. Фото: соцсети

Известная американская модель Наоми Кемпбелл показала интимную фотосессию, сделанную в метро. Судя по фотографиям, тело обнаженной «Черной пантеры» прикрывает только сумочка от Valentino.

Фотографии модель разместила в своем Instagram-аккаунте. «Неопубликованные снимки», - подписала она ряд провокационных снимков из подземки. Обнаженная Кемпбелл на фото позирует в вагоне метро и на платформе одной из станций.

Поклонники восхитились смелостью и уверенностью 50-летней модели. «Как ты это сделала, и не попала на глаза людям? Расскажи!», «Вот это настоящие уверенность в себе талант», - написали комментаторы.

АБ

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