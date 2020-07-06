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В московскую полицию обратилась модель. Она заявила, что на кастинге ее изнасилова один из самых известных российских фотографов

, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

В московскую полицию обратилась модель. Она заявила, что на кастинге ее изнасилова один из самых известных российских фотографов

В московскую полицию обратилась модель, которая заявила, что её изнасиловали на кастинге. И не кто иной, а 56-летний известный фотограф Сергей Берменьев. С ее слов, преступление произошло сегодня ночью.

Девушка рассказала, что ей позвонила неизвестная дама и, представившись ассистенткой Берменьева, пригласила на съёмку. Модель приехала в назначенное время, где ее встретил уже сам Сергей. Он предложил ей выпить, а затем повёл в спальню, где и изнасиловал. Затем, по словам девушки, фотограф отвёл ее в ванную комнату, подстриг ей волосы, сжёг их, потом положил ей в сумочку 10 тысяч рублей и отправил домой на такси.

На следующий день он, якобы, написал ей в социальных сетях, чтобы узнать, добралась ли она до дома и как себя чувствует. Модель уверена, что она не единственная, кто пострадал от рук Берменьев, она намерена идти до конца и сейчас даёт показания в отделении полиции, сообщает канал «112».

56-летний Сергей Берменьев – в прошлом, личный фотограф музыканта Мстислава Ростроповича, автор портретов Федерико Феллини, Джека Николсона, Дэвида Боуи, Иосифа Бродского, Габриэля Гарсии Маркеса и многих других легенд нашего времени.

БИ

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