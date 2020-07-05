Лера Кудрявцева показала редкое фото со старшим сыном
5 июля 2020, 12:56[ «Аргументы Недели» ]
Российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками совместной фотографией со старшим сыном Жаном. Наследнику знаменитости от брака с барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком уже исполнилось 30 лет.
Лера Кудрявцева в нежном женственном образе позирует на морской набережной в обнимку с взрослым, статным мужчиной. Подписчики не сразу смогли разглядеть в молодом человеке сына телеведущей, отметив, что она выглядит гораздо моложе. Несмотря на подпись к снимку «мама и сын», некоторые перепутали Жана с супругом звезды.
«Если честно, сначала подумала, что муж!», «Он старше вас выглядит. Вы что, в холодильнике живете? Красавица», «Нереально, Мама как подружка», - пишут восторженные фанаты.
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