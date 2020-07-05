Лера Кудрявцева показала редкое фото со старшим сыном

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5 июля 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Лера Кудрявцева, Instagram

Российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками совместной фотографией со старшим сыном Жаном. Наследнику знаменитости от брака с барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком уже исполнилось 30 лет.

Лера Кудрявцева в нежном женственном образе позирует на морской набережной в обнимку с взрослым, статным мужчиной. Подписчики не сразу смогли разглядеть в молодом человеке сына телеведущей, отметив, что она выглядит гораздо моложе. Несмотря на подпись к снимку «мама и сын», некоторые перепутали Жана с супругом звезды.

«Если честно, сначала подумала, что муж!», «Он старше вас выглядит. Вы что, в холодильнике живете? Красавица», «Нереально, Мама как подружка», - пишут восторженные фанаты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 4 Июл 2020 в 5:38 PDT