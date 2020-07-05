Пелагея потеряла голос

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5 июля 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «СтарХит»

Пелагея, Телегин, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Расставание с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным и связанные с этим судебные разбирательства сказались на здоровье заслуженной артистки России Пелагеи. Певица была вынуждена обратиться к врачам.

Отношения между Иваном и Пелагей испортились еще в конце прошлого года. Однако артистка надеялась, что расставание пойдет мирно. Но нет. Иван совсем перестал уделять внимание их общей дочери и решил претендовать на недвижимость, в которой живет Пелагея с мамой.

«Стресс с разводом дал о себе знать: у нее пропал голос. Это очень тонкий инструмент, его состояние может сильно страдать от нервного напряжения, отсутствия сна. Сейчас Пелагее уже гораздо лучше, голос вернулся, но она продолжает восстановительные процедуры под нашим наблюдением», - сообщил фониатр, доктор медицинских наук Лев Рудин.

Никулинский суд 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.