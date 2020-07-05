21 год вместе. Дэвид Бекхэм вспомнил, как впервые увидел по телевизору свою будущую жену и поделился романтическим видео

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5 июля 2020, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Одна из самых ярких публичных пар Дэвид Бекхэм и его жена Виктория отмечают 21 год семейной жизни. Футболист вспомнил, как однажды 23 года назад увидел по телевизору клип Spice Girls.

«Я сидел в комнате с Гари Невиллом, обернулся к нему и сказал: «О, мне нравится эта в маленьком черном комбинезоне». Кто бы мог подумать, что сейчас мы празднуем 21 год совместной жизни и имеем 4 самых прекрасных детей. Спасибо и с юбилеем, я люблю тебя», - написал он в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 4 Июл 2020 в 2:26 PDT

Дэвид и Виктория до сих пор прекрасны, влюблены и вместе, несмотря на периодически возникающие слухи о романах футболиста на стороне. И их пару часто называют образцовой английской семьей.