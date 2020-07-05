Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

21 год вместе. Дэвид Бекхэм вспомнил, как впервые увидел по телевизору свою будущую жену и поделился романтическим видео

, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]

21 год вместе. Дэвид Бекхэм вспомнил, как впервые увидел по телевизору свою будущую жену и поделился романтическим видео
Фото: соцсети

Одна из самых ярких публичных пар Дэвид Бекхэм и его жена Виктория отмечают 21 год семейной жизни. Футболист вспомнил, как однажды 23 года назад увидел по телевизору клип Spice Girls.

«Я сидел в комнате с Гари Невиллом, обернулся к нему и сказал: «О, мне нравится эта в маленьком черном комбинезоне». Кто бы мог подумать, что сейчас мы празднуем 21 год совместной жизни и имеем 4 самых прекрасных детей. Спасибо и с юбилеем, я люблю тебя», - написал он в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

Дэвид и Виктория до сих пор прекрасны, влюблены и вместе, несмотря на периодически возникающие слухи о романах футболиста на стороне. И их пару часто называют образцовой английской семьей.

БИ

В мире

Экс-премьер ДНР предрек «относительно скорое» присоединение республик Донбасса к России

Экс-премьер ДНР предрек «относительно скорое» присоединение республик Донбасса к России

Республики Донбасса в «относительно скором» времени войдут в состав РФ. Соответствующий прогноз озвучил Александр Бородай, бывший глава правительства ДНР. Видео с заявлением экс-премьера размещено на YouTube.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью