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Бабкина рассказала, что видела перед выходом из комы

, 07:28 [ «Аргументы Недели» ]

Бабкина рассказала, что видела перед выходом из комы
Надежда Бабкина. Фото: соцсети

Надежда Бабкина призналась, что увидела странное явление, когда выходила из комы. Врачи были вынуждены ввести артистку в искусственную кому из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

«Видела свет, голоса никакого не слышала, но насчет света у меня была большая центрифуга», - рассказала певица. По ее словам, когда «центрифуга» внезапно остановилась, Бабкина сначала смогла различать голоса врачей, а затем пришла в сознание. «И голоса слышны врачей, про что они говорят на своем каком-то медицинском языке. Я им первое что сказала, когда они повезли меня в реанимацию: "Главное — не впустить в себя страх, чтобы страх не вошел в человека. Я не боюсь, но для меня это неведомо, но моя жизнь в ваших руках», - закончила свой рассказ певица.

АБ

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