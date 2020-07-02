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Андрей Макаревич рассказал о своей тайной свадьбе. Было красиво и по-еврейски

, 23:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Еврейский журнал"

Андрей Макаревич рассказал о своей тайной свадьбе. Было красиво и по-еврейски
Андрей Макаревич, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в декабре 2019 года певец женился на израильтянке. Он признался, что впервые согласился на торжество, причем, в еврейских традициях. Артист прошел церемонию хупа.

По словам Макаревича, был хороший раввин, который его всему обучил. "Эйнат очень хотела, чтобы было красиво и было по-еврейски. Она потрясающе все организовала", - рассказывает Макаревич. По его словам, на свадьбе было около 40 человек - близкие московские и израильские друзья. Торжество провели в старинном доме, куда пригласили лучшего шеф-повара.

"Если народ, любой народ, сумел сохранить свои традиции – это всегда вызывает уважение. А уж у народа еврейского все-таки статья особая. Бабушка на идише немного еще говорила, а мама уже нет, семья была совсем не религиозная. Но в моей душе что-то всегда жило. Хотя не могу сказать, что сейчас я думаю об этом больше, чем раньше", - отметил Макаревич.

Разница в возрасте между молодоженами составляет 30 лет. Они познакомились в Аддис-Абебе во время путешествия. Эйнат Кляйн - израильская бизнес-леди, историк, организатор бутиковых путешествий в Африке.

НС

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