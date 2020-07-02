Саша Зверева показала, как выглядит на пятый день после родов: «Сдуваюсь потихоньку»
2 июля 2020, 17:45[ «Аргументы Недели» ]
Пять дней назад экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева в четвертый раз стала мамой. Мама-блогер не делает тайну из своих родов, да и лицо новорожденного не скрывает от людей.
Зверева показала фото, как выглядит ее фигура спустя всего пять дней после рождения ребенка — на снимке видно, что у девушки практически нет живота. «Сдуваюсь потихоньку. 5-ый день после 4-ых родов», — написала Саша в сторис. Саша рожала дома, а помогал ей в это сложном, но счастливом процессе ее муж, американец Дэн Уолбран. У женщины трое детей: дочь и два сына от разных браков. Кто родился на этот раз - мальчик или девочка - Зверева пока не сообщила.
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