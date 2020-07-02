Актер Павел Деревянко рассказал, как будет праздновать день рождения

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2 июля 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Павел Деревянко, фото из соцсетей.

Павлу Деревянко 2 июля исполнилось 44 года. Актер рассказал, как будет отмечать день рождения.

Артист отметил, что сейчас находится за городом со своей семьей. У мужчины сегодня заслуженный выходной.

«Дети, жена, теща, друзья. Примерно половина моих близких друзей приедет. Будем гулять. Сходим на речку, что-нибудь пожарим. Какие-нибудь вкусности. Я уже получил первые подарки. Дети подарили мне свои рисунки, а старшая дочь еще и сочинила красивые стихи»,- поделился Деревянко.

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