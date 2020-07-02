Дочь Заворотнюк рассказала о своем эмоциональном состоянии

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2 июля 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что из-за всего, через что пришлось пройти её семье, она порой неспособна управлять эмоциями. Своими переживаниями девушка поделилась с подписчиками.

Анна рассказала, что всегда считала себя морально сильным человеком. «Но за эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась и произошло очень много событий и я поняла насколько я могу быть слабой, ранимой и порой неспособной управлять своими эмоциями», - написала она. Девушка добавила, что бояться чего-то – это нормально, однако следует понимать, что этот путь в любом случае нужно будет преодолеть.

Подписчики поддержали ее и пожелали здоровья и сил. «Аня, пусть в Вашей семье все будет хорошо! Здоровья всем! Особенно Насте! Сил Вам и Божьей помощи!» - написали в комментариях.