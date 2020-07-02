У настоящей патриотки Яны Рудковской, снявшейся в ролике за поправки в Конституцию, обнаружили офшорный счет

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

2 июля 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

По новой российской Конституции двойное гражданство нельзя иметь только чиновникам, а вот недвижимость и счета – пожалуйста. Но если ты патриот, то зачем тебе офшоры?

Но оказывается можно и на елку влезть и ничего не ободрать, ну в смысле и в роликах за поправки в Конституцию сниматься и деньги за рубеж переводить, как Яна Рудковская, у которой, как у настоящей патриотки, обнаружен офшорный счет. Компания Korvist Investments зарегистрирована на Кипре В этой фирме Рудковская числится директором. Ее партнер — Алексей Федорычев. Он известен как экс-владелец футбольного клуба «Динамо», занимавшийся аграрным бизнесом, торговлей минеральными удобрениями. Есть у него бизнес и на Украине. Также он является гражданином Венгрии и Монако, пишет канал «Новый Век».

Имя Федорычева фигурирует во многих базах правоохранительных органов, однако откровенного криминала за ним не числится, но не секрет, что, когда бизнесмен попытался купить футбольный клуб «Монако» за баснословные 100 миллионов евро, князь Ренье III лично запретил сделку.

Рудковская с семьей были гостями на праздновании дня рождения миллионера на Сардинии.