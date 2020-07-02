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«Это прорыв для украинского кино», Голливуд впервые купил фильм украинского режиссера

, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

«Это прорыв для украинского кино», Голливуд впервые купил фильм украинского режиссера

Триллер под названием «Let it Snow» («Пусть идет снег») украинского режиссера Стаса Капралова купил самый большой в мире американский дистрибьютер.

Компания "Lionsgate" выпускала такие фильмы, как «Реквием по мечте», «Голодные игры», «Пила», «Перевозчик», «Американский психопат» и другие.  Новый фильм рассказывает о непростой судьбе сноубордистки, которую сыграла украинская и голливудская актриса Иванна Сахно.

"Наконец-то об этом можно говорить вслух, потому что несколько месяцев пришлось молча радоваться и держать язык за зубами. Это прорыв для украинского кинематографа", - написал режиссер в социальных сетях.

Лента создана командами из Украины, США и Испании и в прокат она должна выйти в конце сентября.

БИ

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