«Это прорыв для украинского кино», Голливуд впервые купил фильм украинского режиссера
2 июля 2020, 10:12[ «Аргументы Недели» ]
Триллер под названием «Let it Snow» («Пусть идет снег») украинского режиссера Стаса Капралова купил самый большой в мире американский дистрибьютер.
Компания "Lionsgate" выпускала такие фильмы, как «Реквием по мечте», «Голодные игры», «Пила», «Перевозчик», «Американский психопат» и другие. Новый фильм рассказывает о непростой судьбе сноубордистки, которую сыграла украинская и голливудская актриса Иванна Сахно.
"Наконец-то об этом можно говорить вслух, потому что несколько месяцев пришлось молча радоваться и держать язык за зубами. Это прорыв для украинского кинематографа", - написал режиссер в социальных сетях.
Лента создана командами из Украины, США и Испании и в прокат она должна выйти в конце сентября.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.