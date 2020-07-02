Пригожин сравнил труд российских артистов с положением крепостных

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2 июля 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник.Ru

Иосиф Пригожин. Фото: соцсети

Иосиф Пригожин сравнил труд российских артистов с жизнью крепостных. Он заявил, что исполнители зачастую выступают бесплатно, а «кому на самом деле уходят гонорары — неизвестно».

«Артистов юзают! Нам говорят: приходите, а мы в телевизионном эфире покажем вашу песню. А бабки себе забирают. Во всем мире артистам за участие в фестивалях, за телевизионные эфиры платят деньги. Наши же работают, как крепостные», - возмутился продюсер.

Он добавил, что в российском шоу-бизнесе есть только два человека, которые смогли пойти против системы. По словам Пригожина, это Алла Пугачева и Сергей Шнуров, которые не выступают бесплатно.