Избранник Бузовой назвал сумму, которую потратил на лечение мамы от COVID-19

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1 июля 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: Давид Манукян,Instagram

Возлюбленный известной телеведущей Ольги Бузовой рэпер и блогер Давид Манукян рассказал, что его родители переболели новой коронавирусной инфекцией. По его словам, он долго не мог в этом признаться своим поклонникам.

«Мамочка поборола коронавирус … долгое время не хотел говорить об этом... это был долгий и тяжелый процесс, не желаю никому столкнуться с этим... заражение дошло до 40 процентов лёгких», - поделился он.

Манукян отметил, что с трудом нашел платную клинику, которая была готова взять маму на лечение. Он добавил, что заплатил 900 тысяч рублей за 10 дней в больнице. Однако он совсем не жалеет о потраченных средствах.

«… мамочка поправилась, 2 недели после этого была в карантине и сегодня её официально «выпустили на свободу», - сообщил он радостную новость.