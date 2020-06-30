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Дима Билан показал свою красавицу-сестру

, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Дима Билан показал свою красавицу-сестру
Дима Билан, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярный певец Дмитрий Билан редко публикует фотографии с членами своей семьи. Но недавно артист нарушил свое правило и разместил в соцсети снимок с младшей сестрой Аней.

Поклонники отметили, что брат и сестра очень похожи: «Очень похожи, оба невероятно красивые», «Какие хорошие, милота, прекрасное фото, порадовали, красивые брат и сестра», «Как же вы похожи, очень красивая сестренка».

После окончания школы Анна уехала в США, где получила режиссерское образование. Теперь 24-летняя девушка строит певческую карьеру в РФ.

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Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

НС

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