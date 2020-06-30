Дима Билан показал свою красавицу-сестру

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

30 июня 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Дима Билан, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярный певец Дмитрий Билан редко публикует фотографии с членами своей семьи. Но недавно артист нарушил свое правило и разместил в соцсети снимок с младшей сестрой Аней.

Поклонники отметили, что брат и сестра очень похожи: «Очень похожи, оба невероятно красивые», «Какие хорошие, милота, прекрасное фото, порадовали, красивые брат и сестра», «Как же вы похожи, очень красивая сестренка».

После окончания школы Анна уехала в США, где получила режиссерское образование. Теперь 24-летняя девушка строит певческую карьеру в РФ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 29 Июн 2020 в 11:37 PDT