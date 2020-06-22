Пользовтаели «лишили» Диму Билана победы на Евровидении

Первый в истории победитель от России в международном вокальном конкурсе «Евровидение» популярный певец Дима Билан лишился первого места за один день. Отмечается, что пользователи провели свое голосование среди всех участников прошлых лет.
Результаты были опубликованы в официальном аккаунте конкурса «Евровидение» в твиттере. При этом участники онлайн-голосования переместили победителя 2008 года Диму Билана на девятое место, а новым лидером сделали украинскую исполнительницу Ани Лорак, которая тогда заняла вторую позицию.
Однако продюсер Яна Рудковская заявила, что сравнивать настоящее многомиллионное голосование с мнением пары тысяч фанатов невозможно. По ее словам, номер Димы Билана был шикарным, запоминающимся и неповторимым.
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