Анна Нетребко в белом мини-платье показала красивые ноги
29 июня 2020, 13:51[ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая оперная певица Анна Нетребко поделилась с поклонниками фотографиями в модном наряде этого сезона. Знаменитость позирует в белом мини-платье, акцентируя внимание на стройных ногах.
Анна Нетребко предстала в белом мини-платье с принтом в горошек, широкополой шляпе черного цвета и босоножках на высоком каблуке, дополняет образ инкрустированная камнями сумка и модные в этом году «розетки» на голове.
Напомним, что Нетребко любит поделиться с подписчиками стильными образами. При этом исполнительница всегда выглядит в них гармонично и эффектно. Пользователи не раз обращали внимание на прекрасные формы знаменитости и макияж.
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