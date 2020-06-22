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Анна Нетребко в персиковом тренче покорила фанатов

, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Нетребко в персиковом тренче покорила фанатов
Фото: Анна Нетребко, Instagram

Известная оперная певица Анна Нетребко вместе с супругом Юсифом Эйвазовым впервые после коронавирусной пандемии отправилась на гастроли в Германию. Однако исполнительница не стала терять время зря и после концертов отправилась посмотреть Дрезден.

Анна Нетребко прошлась по немецким улицам в тренче нежного персикового цвета, подобрав под наряд аксессуары и украшения, похожего оттенка. Кроме того, наряд эффектно подчёркивал бедра, грудь и талию знаменитости.

«Восхитительная королева!», «Чарующая!», «Ах, какая же вы красивая. Плащ шикарный!», - пишут восторженные поклонники.

При этом саму Анну покорила выставка в Дрезденской картинной галерее: «Идем за искусством!»

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Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago

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