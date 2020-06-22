Анна Нетребко в персиковом тренче покорила фанатов

Известная оперная певица Анна Нетребко вместе с супругом Юсифом Эйвазовым впервые после коронавирусной пандемии отправилась на гастроли в Германию. Однако исполнительница не стала терять время зря и после концертов отправилась посмотреть Дрезден.
Анна Нетребко прошлась по немецким улицам в тренче нежного персикового цвета, подобрав под наряд аксессуары и украшения, похожего оттенка. Кроме того, наряд эффектно подчёркивал бедра, грудь и талию знаменитости.
«Восхитительная королева!», «Чарующая!», «Ах, какая же вы красивая. Плащ шикарный!», - пишут восторженные поклонники.
При этом саму Анну покорила выставка в Дрезденской картинной галерее: «Идем за искусством!»
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