Анна Нетребко в персиковом тренче покорила фанатов

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22 июня 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Анна Нетребко, Instagram

Известная оперная певица Анна Нетребко вместе с супругом Юсифом Эйвазовым впервые после коронавирусной пандемии отправилась на гастроли в Германию. Однако исполнительница не стала терять время зря и после концертов отправилась посмотреть Дрезден.

Анна Нетребко прошлась по немецким улицам в тренче нежного персикового цвета, подобрав под наряд аксессуары и украшения, похожего оттенка. Кроме того, наряд эффектно подчёркивал бедра, грудь и талию знаменитости.

«Восхитительная королева!», «Чарующая!», «Ах, какая же вы красивая. Плащ шикарный!», - пишут восторженные поклонники.

При этом саму Анну покорила выставка в Дрезденской картинной галерее: «Идем за искусством!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 21 Июн 2020 в 1:43 PDT