Почему Никита Джигурда не получил звания Народного артиста и Госпремию

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29 июня 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Komsomolskaya Pravda

Никита Джигурда фактически единственный из известных артистов, кто отказался от многомиллионных контрактов в долларовом исчислении за работу на Кремль. И один из немногих, кто не участвовал в агитации за Ельцина в 1996 году.



"Как сейчас помню те 6% его рейтинга и Чубайса, выносящего в коробках деньги! Мне звонили, мол, твой концерт стоит тысячу долларов, а будешь в ходе предвыборной кампании летать самолётом по регионам и получать по 10 тысяч за выступление… А я тогда отголодал 30 дней, готовясь к роли Иисуса Христа, на которую был утверждён классиком советского кино Николаем Мащенко (автором фильмов «Как закалялась сталь», «Овод»), и одновременно к участию в фильме «Агн» лауреата Каннского фестиваля Юрия Ильенко. У меня тогда проснулись экстрасенсорные способности: я наперёд знал, что Ельцин победит, что ему нарисуют победу, и отказался участвовать в этой профанации! А когда в 1999 году Евгений Матвеев затеял третью серию «Любить по-русски», нас вызвали в Белый дом, где (не буду называть фамилии крутых людей) сказали: дадим вам денег, сколько нужно на съёмки, потом - контракт на 20 серий, вот, уже лежат подписанные документы на звание Народного артиста для Джигурды и Госпремию… Ставите подпись под контрактом - и начинаем действовать! Но с премьерой третьей серии вы едете с предвыборной кампанией или Ельцина, или его преемника", - рассказывает Джигурда в эксклюзивном интервью "Аргументам недели".



Но и в этот раз артист отказался. "От знакомых силовиков мне было известно, что преемником Ельцина будет князь Владимир. И я тогда сказал Матвееву: дядя Женя, я - пас! А он мне: ты понимаешь, что звание народного отберут? Можно же как-то тоньше, без тебя я не могу снять третью серию! Но я ответил категорическим отказом и убедил Матвеева не соглашаться, чтобы не разочаровать простых людей, поверивших ему и нашей «сказке». И Матвеев тоже отказался, хотя тогда ему предложили (это вообще эксклюзивная информация) возглавить партию «Справедливая Россия» вместо Сергея Миронова".



"Поскольку мы отказались от денег Кремля, мне не вручили звания Народного артиста России и Госпремию. Об этом мало кто знает. Я вообще единственный гражданин Украины, при этом - народный артист Чеченской Республики, Заслуженный артист Кабардино-Балкарии и лишённый звания Народного артиста России путём шантажа. Кстати, половину бюджета на третью серию дал Батька Лукашенко, у которого на то время (впрочем, как и сейчас) были сложные отношения с Кремлём. Это был очень важный мост дружбы, и мы, всё-таки, картину сняли!"



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