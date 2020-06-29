Виллы российских звёзд в Юрмале (фоторепортаж)

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29 июня 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Andrey Zima

Многие российские звезды шоу-бизнеса облюбовали Юрмалу. Море, сосны, свежий воздух, спокойствие. Поэтому неудивительно, что многие российские звезды приобрели недвижимость на латвийском курорте.



Эммануил Виторган никогда не скрывал, что ему нравится Юрмала: он открыто признался пару лет назад, что приобрел недвижимость практически в самом центре латвийского курорта, недалеко от известной улицы Йомас. Актер проживает там со своей супругой. Кстати, недвижимость Виторгана является архитектурным памятником.



В прекрасном комплексе Dzintaru rezidence находится недвижимость композитора Игоря Николаева и певицы Ларисы Долиной.



В прекрасном комплексе Dzintaru rezidence находится недвижимость композитора Игоря Николаева и певицы Ларисы Долиной. ут живут юморист Геннадий Хазанов, Клара Новикова, композитор Аркадий Укупник, актер Антон Табаков, музыкант Леонид Агутин.



Подробнее читайте в фоторепортаже спецкорра "Аргументов недели".



