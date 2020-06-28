Где живут российские звезды шоу-бизнеса в Юрмале

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28 июня 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Вилла в Юрмале, фото соцсети

Нет секрета, что многие российские звезды шоу-бизнеса облюбовали Юрмалу. В плане жилья… Море, сосны, свежий воздух, спокойствие. Поэтому неудивительно, что многие российские звезды приобрели недвижимость на латвийском курорте.

К сожалению, в этом году из-за коронавируса российских звезд гораздо меньше можно встретить в Юрмале, но их недвижимость же никуда не исчезла…

Итак, недвижимость российских звезд шоу-бизнеса в Юрмале.

Популярный российский актер Эммануил Виторган никогда не скрывал, что ему нравится Юрмала: он открыто признался пару лет назад, что приобрел недвижимость практически в самом центре латвийского курорта, недалеко от известной улицы Йомас. Актер проживает там со своей супругой. Кстати, недвижимость Виторгана является архитектурным памятником.

Дом, где проживает Эммануил Виторган

В прекрасном комплексе Dzintaru rezidence находится недвижимость композитора Игоря Николаева и певицы Ларисы Долиной.

Комплексе Dzintaru rezidence, где находится недвижимость композитора И. Николаева и певицы Л. Долиной.



У Долиной в Юрмале четырехкомнатная квартира, которую она приобрела приблизительно за 1, 25 млн евро. К данной недвижимости певица «прикупила» еще и двухкомнатную – за 410 тысяч евро. Есть предположение, что вторая квартира принадлежит дочери Ларисы Долиной.

Еще один престижный комплекс на латвийском курорте Jurmalas vilnis полюбили популярные российские актеры. Он находится рядом с концертным залом «Дзинтари». Этот комплекс является одним из самых дорогих многоквартирных домов в Юрмале. Тут живут юморист Геннадий Хазанов, Клара Новикова, композитор Аркадий Укупник, актер Антон Табаков, музыкант Леонид Агутин.

Дом, где проживают Геннадий Хазанов, Клара Новикова, композитор Аркадий Укупник, актер Антон Табаков, музыкант Леонид Агутин.

Нынешним летом из-за пандемии спрос на недвижимость в Юрмале упал. Но цены на квартиры и дома продолжают «радовать» желающих поселиться на латвийском курорте: элитная недвижимость может стоить от 200 000 евро и далее, далее…