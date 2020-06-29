Анна Семенович назвала три любимых сериала

Российская певица и экс-участница группы «Блестящие» Анна Семенович посоветовала поклонникам, что можно посмотреть в свободное время. По ее словам, за время самоизоляции она открыла для себя «огромное количество сериалов».
«Почему женщины убивают». Всем рекомендую! Еще мне очень понравился наш российский сериал «Триггер». Для девчонок советую классный, легкий сериал «Любовницы» – посмотреть и посмеяться», - предложила она.
Ранее в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» Анна Семенович рассказала, что мечтала усыновить ребенка. Она отметила, что является сторонником взрослых решений, а не сиюминутных эмоций.
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