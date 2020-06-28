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Ефремов, комментируя ДТП, заявил, что он «клоун», а «не оппозиционер»

, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Ефремов, комментируя ДТП, заявил, что он «клоун», а «не оппозиционер»
фото: Михаил Ефремов, Pravda Komsomolskaya/ globallookpress.com

Российский актер Михаил Ефремов 26 июня попросил своего адвоката Эльмана Пашаева обратиться к общественности после смертельного ДТП. Артист попросил разъяснить, что никакой политической подоплеки в аварии нет.

«Дело в том, что мне регулярно звонят ваши коллеги-журналисты из Украины и задают различные вопросы о том, не вижу ли я совпадения в том, что роковое ДТП с участием Михаила произошло накануне выборов. Некоторые из них считают уголовное дело политическим и освещают эту трагедию именно в таком ключе … Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплёки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили», - высказал он.

По его словам, Ефремов просил передать, что не имеет отношения к оппозиции и политике. Он добавил, что артист не может плохо относится к Владимиру Путину, к человеку, который «кормит» деятелей искусства. Пашаев добавил, что, читая стихи о критике к власти, Ефремов не задумывался, что это может быть чей-то инструмент, а просто получал за это деньги: «Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа». Он добавил, что подобное писали и о других политических деятелях, и разного рода событиях.

БА

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