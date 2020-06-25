Зачем Ксения Собчак сломала себе нос или сколько миллионов она потеряла из-за разрыва контракта с Audi?

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

25 июня 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: cоцсети

Ксения Собчак объявила, что неудачно упала и сломала себе нос. Но почти никто не поверил, и даже предположили, что она сделала ринопластику. Однако, есть и еще одна версия от нашей редакции, и она нам кажется более реалистичной.

Собчак старательно отвлекает всех от ситуации с концерном "Audi" и обвинениями в расизме, ведь жертвой прикинуться проще, чем отвечать за свои слова, тем более, когда на кону стоят такие деньги. На сколько же «тянет» необременительный контракт с автогигантом?

Как утверждает канал «Курятник» - 25 миллионов рублей в год, и за это Собчак нужно то было всего ничего:

— посещение мероприятий AudiI (3 раза в год);

— использование Audi A8l (бренд выдавал авто);

— 9 публикаций в Инстаграме в год;

— публикация бренда в сториз минимум раз в месяц;

— использование образа Собчак в рекламных материалах Audi.

Ну и конечно же, держать рот на замке и не провоцировать общественность нетолерантными высказываниями. А вот с последним у Ксении Анатольевны туго. От нее уже отказались многие компании из-за шутки об изнасиловании Костюшкина, а теперь еще и обвинения в расизме.

Напомним, Компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта после публикации в Instagram-аккаунте черного квадрата с песней «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». В Audi заявили, что отвергают любые формы расизма и дискриминации.

Молчала бы, глядишь, и не пришлось «нос разбивать», да и 25 миллионов на дороге не валяются.