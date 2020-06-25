Директора Театра Виктюка Валерия Райкова обвиняют в изнасиловании. И не дяди Вани

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

25 июня 2020, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]

Секретарь директора московского Театра Романа Виктюка, заслуженного работника культуры Валерия Райкова обвинила его в изнасиловании. Она обратилась в полицию в ночь на 23 июня, сообщив о том, что Райков пригласил ее домой, налил вина, от которого ей быстро стало плохо, и воспользовался тем, что она не могла сопротивляться.

Валерий Райков назвал обвинение «чушью», основатель театра Роман Виктюк — «фантастической ложью девицы, которая была кем-то в театре всего 10 дней». Однако, по данным телеграм-канала «112», медицинские эксперты подтвердили, что девушка была изнасилована, а врачи заподозрили, что на ее организм мог подействовать сильный противоэпилептический препарат.

Кроме того, издание «Холод» нашло и других девушек, которых постигла участь 21-летней секретарши. По их словам, он использовал с ними «отработанную схему» — под разными предлогами приглашал их в свою квартиру, предлагал выпить и склонял к сексу. Вот только в полицию они не пошли. Но все увольнялись с работы, некоторые всего лишь после трех недель пребывания в театре, кто-то продержался дольше, а кому-то, как Анне Карасевой, пришлось от любвеобильного директора даже прятаться в подсобке. «Сидела в подсобке по полдня. Водитель, когда подвозил директора, писал смс — «Везу». И по сигналу я пряталась в подсобку. Было паническое состояние, было страшновато — а скорее, стыдно и мерзко», - рассказала она журналистам.