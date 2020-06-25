Суд приговорил экс-продюсера Элины Быстрицкой к 3,5 годам колонии. Мошенница украла у на престарелой актрисы 35 миллионов

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25 июня 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Суд приговорил экс-продюсера актрисы Элины Быстрицкой — Ксению Рубцову — к трём с половиной годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.

Элина Быстрицкая скончалась весной прошлого года и с тех пор не утихают скандалы – родственники делят ее многомиллионное наследство. Обвинение было выдвинуто против помощницы артистки Ксении Рубцовой, которая познакомилась с Быстрицкой за несколько лет до её смерти и стала доверенным лицом. В суде удалось доказать, что как только мошенница получила доступ к деньгам покойной, она стала их тратить направо и налево.

Сестра Быстрицкой заявила, что Рубцова сняла со счетов около 35 миллионов рублей и присвоила их себе. Например, гримёру 90-летней актрисы она по документам заплатила 200 тысяч рублей за один визит, а по факту пять тысяч, а её водителю — 150 тысяч. На самом же деле всего 30.

По решению суда мошеннице придется вернуть всю сумму эту сумму родственникам звезды советского кинематографа.