«Я в больнице, только что сделали операцию», Собчак сообщила, что у нее перелом носа и сотрясение

"Чёрная полоса Ксении Собчак. Сначала обвинили в расизме, разорвали контракты, теперь вот сломала нос", ""Ксения, вас побил ваш муж? На нос не возможно упасть", "А вот теперь Ксения Анатольевна будет щеголять с новым носом. Привет пластиеским хорургам", - гадают пользователи о том, что же все-таки случилось с экс-кандидатом в президенты.
Есть и еще один ариант от нашей редакции - Собчак старательно отвлекает всех от ситуации с концерном "Audi" и обвинениями в расизме, ведь жертвой прикинутья проще простого, чем отвечать за свои слова. К тому же, и после ринопластики и после перелома носа от удара, личико вглядит совсем не так.
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