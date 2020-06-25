«Я в больнице, только что сделали операцию», Собчак сообщила, что у нее перелом носа и сотрясение

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

25 июня 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Российская телеведущая Ксения Собчак опять всех удивила. Она рассказала, что неудасно упала и сломала нос. Об этом она сообщила в Instagram, записав видео из больницы, где ей сделали операцию.

«К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться... Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не «сливали» и провели сложнейшую операцию», – написала журналистка.

Однако пользователи не поверили скандальной телеведущей, большинство из них решили, что она сделала ринопластику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости шоу-бизнеса (@starbomcom) 25 Июн 2020 в 6:14 PDT

"Чёрная полоса Ксении Собчак. Сначала обвинили в расизме, разорвали контракты, теперь вот сломала нос", ""Ксения, вас побил ваш муж? На нос не возможно упасть", "А вот теперь Ксения Анатольевна будет щеголять с новым носом. Привет пластиеским хорургам", - гадают пользователи о том, что же все-таки случилось с экс-кандидатом в президенты.

Есть и еще один ариант от нашей редакции - Собчак старательно отвлекает всех от ситуации с концерном "Audi" и обвинениями в расизме, ведь жертвой прикинутья проще простого, чем отвечать за свои слова. К тому же, и после ринопластики и после перелома носа от удара, личико вглядит совсем не так.