«Пиар передачи за счет чужого развода», Харламов отреагировал на сообщения о фейковом расставании с Асмус

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25 июня 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

После того, как Гаррик Харламов сообщил о разводе с Кристиной Асмус, начался шквал самых странных комментариев, который подхватили не только таблоиды, но и серьезные издания.

Они написали, что Гарик и его жена всех разыграли. Якобы они просто поучаствовали в шоу Comment Оut. Теперь же юморист обвиняет Comment Out в пиаре на чужом разводе. «Вот оно как. Comment Out значит. Ну действительно, как еще пропиарить свою передачу? За счёт чужого развода», — возмутился Харламов.

Ранее ведущий шоу Владимир Маркони в интервью газете «Комсомольская правда» сообщил, что выпуск якобы с участием Харламова и Асмус выйдет в июле. По его словам, развод пары был наказанием в одном из конкурсов передачи.

Однако Харламов записал видео, в котором назвал Маркони лжецом, а СМИ, подхватившими новость, он порекомендовал попросить показать хотя бы отснятые материала или или трейлер программ, в которой он якобы снимался. «Мне самому крайне любопытно посмотреть», - закончил видеомонолог Харламов, который мы просто не можем разместить тут из-за слишком «народных» выражений юмориста.