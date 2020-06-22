«А домыслов и догадок будет достаточно», в Сети считают, что развод Гарика Харламова и Кристины Асмус может быть розыгрышем

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22 июня 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

Гаррик Харламов сообщил, что они с Кристиной Асмус разводятс. Об этом он написал в Instagram и предупредил, что никого в этой ситуации не винит и постарается сохранить "дружеские, цивилизованные" отношения. Вот только многие в Рунете не верятсообщению и считаюти, что "Бульдор в своем репертуаре" и всех разигрывает.



"8 лет назад у нас начались отношения с Кристиной Асмус. Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку", - написал Харламов в соцсети.

Комик прекрасно понимает, что развод паре предсказывали уже давно, а на Бульдога неоднократно сыпались обвинения. Именно поэтому он и решил опередить всех. "Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу. Сейчас идёт бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберёшь", - иронично заметил Харламов.

Однако несколько telegram-каналов уже поспешили заметитьт, что развод Асмус и Харламова может быть полным "разводом" для публики. Якобы это старый добрый CommentOut. К тому же, их бракоразводных дел на сайте Мосгорсуда журналисты так и не нашли, хотя Гарик написал, что процесс уже идёт.