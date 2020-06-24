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Экстрасенс заглянул в будущее Аллы Пугачевой

, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Экстрасенс заглянул в будущее Аллы Пугачевой
фото: Алла Пугачева,Victor Lisitsyn/ globallookpress.com

Известный таролог, финалист проекта «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов рассказал, какой творческий путь ждет Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву в будущем.

Кинжинов отметил, что уважает Аллу Пугачеву, как исполнительницу и сильную женщину. По его словам, он хотел бы, чтобы Примадонна вновь радовала своих зрителей новым песнями, но, судя по картам, ее дело продолжит дочь Лиза. Однако таролог не исключает того, что певица будет еще выходить на сцену, но уже не с крупными концертами.

Кинжинов считает, что нужно иметь «грандиозное мужество», чтобы вовремя уметь остановиться.

Ранее Филипп Киркоров показал видео, как впервые вышел на сцену, а также молодую Аллу Пугачеву.

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